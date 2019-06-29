Футбол

«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матчеРИА Новости 12:44

Петербургский "Зенит" одержал победу над белградской "Црвеной Звездой" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
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Гол Азмуна принес победу «Зениту» над «Црвеной Звездой»

Советский спорт12:37

«Зенит» — «Црвена Звезда» — 1:0. Видеообзор матча

Sport24.ru13:34

«Зенит» одержал две победы за день! Азмун забивал, Джорджевич рвал майку, а сербские фаны жгли

Матч ТВ14:37

«Зенит» побеждает «Црвена Звезду» с минимальным счетом

Gazeta.SPb12:50

Как «Зенит» обыграл «Црвену Звезду»: видеообзор матча

Sport.ru15:00

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голу Азмуна

Чемпионат12:21

«Зенит» победил под крики «Spartak Moscow»

Спорт-Экспресс12:45
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Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Обновлено в 14:29
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Автоспорт

В Ferrari выяснили причину проблемы на машине Себастьяна Феттеля

Обновлено в 10:36
Происшествия

Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Религия

В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья

Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Наука

На Кипре обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили на юге Кипра. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:09
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Технологии

Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства

Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Политика

Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Футбол

«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии

Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено в 15:17
Авто

УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Игры

В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk

В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено в 09:04
Политика

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 13:04
Политика

Путин поручил начать восстановление жилья в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин поручил скорее приступить к восстановлению жилья в Иркутской области, которое пострадало в связи с наводнением, передает ТАСС.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка

Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.
Обновлено в 14:26
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Семь человек пострадали при наезде авто на террасу кафе во Франции

Семь человек получили ранения в результате наезда автомашины на террасу кафе на юге Франции в городе Мирабо.
Обновлено в 12:21
Общество

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено в 12:10
Авто

Российский автомобиль с нейронным управлением выпустят в 2022 году

Российские разработчики готовят к массовому производству электрический автомобиль, который будет оснащен системой голосового управления.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой

Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Космос

ALMA запечатлела место формирования планеты у молодой звезды

Обновлено вчера в 10:44
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Политика

Эрдоган уверен, что США не будут вводить санкции из-за С-400

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Вашингтон не намерен вводить санкции против Анкары из-за покупки ею российского комплекса С-400 «Триумф», сообщает турецкое агенство «Анадолу».
Обновлено в 06:54
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