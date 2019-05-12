Футбол

«Зенит» победил ЦСКА в статусе чемпиона РФ по футболуRuNews24.ru вчера в 19:00

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
На 30-й минуте единственный гол ЦСКА забил полузащитник Иван Обляков. Отмечается, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал три голевые передачи. Для сине-бело-голубых этот матч стал первым после того, как команда обеспечила себе победу в российском чемпионате сезона-2018/19.
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