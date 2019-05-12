«Зенит» победил ЦСКА в статусе чемпиона РФ по футболуRuNews24.ru 12 мая в 19:00

На 30-й минуте единственный гол ЦСКА забил полузащитник Иван Обляков. Отмечается, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал три голевые передачи. Для сине-бело-голубых этот матч стал первым после того, как команда обеспечила себе победу в российском чемпионате сезона-2018/19.

«Зенит» победил ЦСКА в статусе чемпиона РФ по футболу

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