Футбол
«Зенит» победил «Барселону» в матче молодежных командSportbox.RU вчера в 14:30
Молодежные составы «Зенита» и «Барселоны» провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Победу одержала команда Константина Зырянова со счетом 1:0. Единственный гол забил Максим Бачинский на 30-й минуте.
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Матч молодежных команд «Зенита» и «Барселоны» завершился победой петербуржцев
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