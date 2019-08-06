Молодежные составы «Зенита» и «Барселоны» провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Победу одержала команда Константина Зырянова со счетом 1:0. Единственный гол забил Максим Бачинский на 30-й минуте.

Экономика Четверть детей в России оказались за чертой бедности «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.

Технологии «Интерсвязь» развивает промышленный интернет на Южном Урале Компания «Интерсвязь», используя промышленный интернет и платформу «Умный город», продолжает развитие различных сервисов как для обычных людей, так и для организаций.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Происшествия В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).

Происшествия В Ингушетии ликвидировали боевика В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Гаджеты Samsung представляет новый процессор Exynos 9825 для Galaxy Note 10 Перед началом презентации Galaxy Note 10 Samsung представляет новый чип Exynos 9825 для Galaxy Note 10.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Политика Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400 Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.

Общество Россияне стали реже брать кредиты По данным ВЦИОМ, за последние два года вдвое сократилась доля молодежи до 24 лет, берущей кредиты в банках.

Общество В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Общество Названы основные причины незанятости в России 0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Общество Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Армия и оружие Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября «Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

Политика Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но при этом винить самого Дональда Трампа у него оснований нет.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Происшествия В России ужесточили наказания за непропуск скорой помощи 6 августа вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за воспрепятствование работе медиков.

Происшествия Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.