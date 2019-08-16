Футбол

«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве РоссииGazeta.SPb 14:28

Зенит — Ахмат
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Матч завершился со счетом 2:0. Игра состоялась сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге. Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит»-м обыграл «Ахмат»-м со счетом 2:0

Петербургский дневник16:59

«Зенит» нанес поражение «Ахмату» в молодежном первенстве

Sport24.ru12:58

Дубль Симдянкина помог молодежке «Зенита» обыграть сверстников из «Ахмата»

Матч ТВ12:51

«Зенит»-м одержал победу над «Ахматом»-м

78.ru14:08

«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодёжном первенстве России

Чемпионат13:39

Дубль Симдянкина принес молодежке «Зенита» победу над «Ахматом»

Спорт-Экспресс13:07

«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства

Советский спорт12:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Культура

Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ

Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».
Обновлено в 13:52
Политика

Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам

Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

Обновлено вчера в 09:40
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте чемпионата Испании

Обновлено в 17:05
Политика

В Кремле назвали условия проведения переговоров в нормандском формате

Российская сторона поддерживает идею встречи нормандской четверки, однако, эти переговоры должны быть нацелены на существенные результаты в вопросах донбасского урегулирования.
Обновлено в 10:22
Игры

В Need for Speed Heat не будет лутбоксов

Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Общество

Китаец обыскал три тонны мусора ради билетов на концерт любимого певца

Обновлено в 16:17
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено в 09:20
Экономика

В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов

Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено в 11:56
Энергетика

Санкции США сделали российских нефтяников еще богаче

Как пишет Bloomberg, российские нефтяные компании с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса

Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено в 15:42
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Политика

Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса

Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Общество

Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка

Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53
Игры

«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры

Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа

Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе

В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Наука

«Рюкзачки» с GPS рассказали о перемещениях желтокрылых ложных вампиров

Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду

Обновлено в 05:07
Энергетика

Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть

Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено в 15:39
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено в 06:54
Гаджеты

Раскрыто оснащение смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и M41

Сетевые источники обнародовали ключевые характеристики сразу трёх новых смартфонов, которые готовит к выпуску компания Samsung: это модели Galaxy M21, Galaxy M31 и Galaxy M41.
Обновлено в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное