Футбол
«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве РоссииGazeta.SPb 14:28
Матч завершился со счетом 2:0. Игра состоялась сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге. Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
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Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
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Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
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В Need for Speed Heat не будет лутбоксов
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Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
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После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
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В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
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Обновлено в 11:56
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Санкции США сделали российских нефтяников еще богаче
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Обновлено в 03:40
Происшествия
В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса
Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено в 15:42
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
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Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
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Обновлено в 16:36
Происшествия
Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка
Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53
Игры
«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры
Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
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Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
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Обновлено в 14:38
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Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено в 15:39
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Раскрыто оснащение смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и M41
Сетевые источники обнародовали ключевые характеристики сразу трёх новых смартфонов, которые готовит к выпуску компания Samsung: это модели Galaxy M21, Galaxy M31 и Galaxy M41.
Обновлено в 09:16