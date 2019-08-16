Футбол

«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве РоссииGazeta.SPb 14:28

Зенит — Ахмат
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Матч завершился со счетом 2:0. Игра состоялась сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге. Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
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