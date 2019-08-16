Футбол
«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве РоссииGazeta.SPb 14:28
Матч завершился со счетом 2:0. Игра состоялась сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге. Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
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Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок
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Обновлено в 05:14
Космос
NASA проводит испытания своего нового марсохода в Исландии
NASA проводит испытания своего нового марсохода в Исландии.
Обновлено вчера в 16:01
Энергетика
Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире
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Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
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Общество
Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 03:32
Здоровье
Названа диета, защищающая от рака и инфаркта одновременно
Люди, употребляющие богатую флавоноидами пищу, реже умирают от рака или болезней сердца, сообщает новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.
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Происшествия
СМИ узнали результаты вскрытия погибшего в тюрьме миллиардера Эпштейна
Вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере, показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 17:05
Игры
Electronic Arts официально представила Need for Speed Heat
Компания Electronic Arts и студия Ghost Games анонсировали Need for Speed Heat — продолжение знаменитой гоночной серии.
Обновлено вчера в 01:58
Футбол
Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
США заразились «комплексом жертвы». Кто виноват?
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российское гиперзвуковое оружие создается на основе технологий, украденных у Соединенных Штатов.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца».
Обновлено в 11:01
Экономика
ЦБ рекомендовал МФО повысить качество информирования клиентов
Банк России рекомендовал микрофинансовым организациям (МФО) обратить внимание на ряд недобросовестных практик, в том числе на качество информирования клиентов об услугах МФО на всех этапах сделки, следует из сообщения пресс-службы ЦБ.
Обновлено в 11:03
Театры
Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра
Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 08:24
Политика
Правительство Гибралтара подтвердило освобождение иранского танкера
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Политика
Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой
В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Обновлено в 05:57
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Происшествия
Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь
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Обновлено вчера в 16:18
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека
Обновлено в 16:27
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами
Обновлено в 11:37
Происшествия
В крови отравившихся подсолнечным маслом россиян нашли яд
В крови отравившихся подсолнечным маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет
Американский актер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни.
Обновлено в 18:43