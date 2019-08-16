Футбол

«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве РоссииGazeta.SPb 14:28

Зенит — Ахмат
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Матч завершился со счетом 2:0. Игра состоялась сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге. Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дубль Симдянкина помог молодежке «Зенита» обыграть сверстников из «Ахмата»

Матч ТВ12:51

«Зенит»-м обыграл «Ахмат»-м со счетом 2:0

Петербургский дневник16:59

«Зенит»-м одержал победу над «Ахматом»-м

78.ru14:08

«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодёжном первенстве России

Чемпионат13:39

Дубль Симдянкина принес молодежке «Зенита» победу над «Ахматом»

Спорт-Экспресс13:07

Тренер молодежного состава «Зенита» рассказал о победе над «Ахматом»-м

Невские Новости18:00

Симутенков забил за «молодежку». «Зенит» - «Ахмат» - 2:0

Спорт уик-энд12:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла Лиги впервые за 11 лет

Обновлено в 17:05
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок

Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:14
Космос

NASA проводит испытания своего нового марсохода в Исландии

NASA проводит испытания своего нового марсохода в Исландии.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения

Обновлено в 16:34
Энергетика

Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире

Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Общество

Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ

Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 03:32
Здоровье

Названа диета, защищающая от рака и инфаркта одновременно

Люди, употребляющие богатую флавоноидами пищу, реже умирают от рака или болезней сердца, сообщает новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.
Обновлено в 11:30
Происшествия

СМИ узнали результаты вскрытия погибшего в тюрьме миллиардера Эпштейна

Вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере, показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 17:05
Игры

Electronic Arts официально представила Need for Speed Heat

Компания Electronic Arts и студия Ghost Games анонсировали Need for Speed Heat — продолжение знаменитой гоночной серии.
Обновлено вчера в 01:58
Футбол

Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

США заразились «комплексом жертвы». Кто виноват?

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российское гиперзвуковое оружие создается на основе технологий, украденных у Соединенных Штатов.
Обновлено в 01:00
Экономика

«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США

Обновлено в 18:33
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца».
Обновлено в 11:01
Экономика

ЦБ рекомендовал МФО повысить качество информирования клиентов

Банк России рекомендовал микрофинансовым организациям (МФО) обратить внимание на ряд недобросовестных практик, в том числе на качество информирования клиентов об услугах МФО на всех этапах сделки, следует из сообщения пресс-службы ЦБ.
Обновлено в 11:03
Театры

Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра

Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 08:24
Политика

Правительство Гибралтара подтвердило освобождение иранского танкера

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Политика

Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой

В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Обновлено в 05:57
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Обновлено в 05:36
Происшествия

Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь

58 пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, вылетели в Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Петербурге в ДТП со «скорой» пострадали три человека

Обновлено в 16:27
Футбол

Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами

Обновлено в 11:37
Происшествия

В крови отравившихся подсолнечным маслом россиян нашли яд

В крови отравившихся подсолнечным маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет

Американский актер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни.
Обновлено в 18:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное