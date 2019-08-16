Футбол
«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве РоссииGazeta.SPb 14:28
Матч завершился со счетом 2:0. Игра состоялась сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге. Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
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Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
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Обновлено в 05:11
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Интервью с защитником «Спартака» Андреем Ещенко – о футболе и жизни
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В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька
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Обновлено в 11:58
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49