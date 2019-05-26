Футбол
«Зенит» по посещаемости превзошел европейские футбольные чемпионатыТелеканал Санкт-Петербург вчера в 11:53
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).RT на русскомвчера в 12:22
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«Космическая посещаемость!». Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку
Sport24.ruвчера в 18:53
"Потрясающая, фантастическая, космическая!" Дзюба - о посещаемости матчей "Зенита"
Спорт-Экспрессвчера в 17:37
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Политика
Китай принял ограничительные меры на импорт фенола из США
Министерство коммерции КНР инициировало принятие ряда антидемпинговых таможенных пошлин на импорт фенола из пяти стран, включая США.
Обновлено в 01:26
Кино
Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих
Обновлено 25 мая в 23:30
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 14:02
Авто
На видео показали процесс сборки двигателя V8 от AMG
Один из сотрудников завода Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, продемонстрировал некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 00:22
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Здоровье
Женщина спутала опасную болезнь с простудой и осталась парализована
Жительница шотландского города Глазго приняла симптомы опасной болезни за простуду и оказалась в больнице полностью парализованной.
Обновлено в 00:01
Политика
Васильева назвала систему образования в стране доступной
В своей колонке на сайте ria.ru, которая является частью проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн" она охарактеризовала свое отношение к системе образования и к роли учителя в ней.
Обновлено в 01:40
Общество
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Наука
Сверхурочная работа повышает риск смерти от сердечных заболеваний
«Переработка на три часа и больше повышает риск смерти от сердечных заболеваний, сердечных приступов и стенокардии на 60%», - констатировали исследователи.
Обновлено вчера в 14:00
Технологии
За $1 млн продается ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами
Как сообщает The Verge, речь идет о ноутбуке, программное обеспечение которого заряжено шестью самыми опасными на сегодняшний день вирусами.
Обновлено в 01:31
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Общество
Гороскоп на 27 мая
Сегодня благоприятный день для знакомства и начала нового длительного и плодотворного сотрудничества.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году
Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».
Обновлено в 01:42
Кино
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено 25 мая в 14:20
Автоспорт
Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако
Российский пилот коллектива Toro Rosso Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако, где удалось завоевать очередные очки.
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено 25 мая в 19:29
Политика
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией
Украина теряет десятки миллиардов долларов в результате политики Киева по деградации экономических связей с Россией.
Обновлено в 01:32
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
«Ахмат» расстался с Мохаммади и Балаем
Грозненский «Ахмат» по итогам сезона-2018/19 покидают два футболиста — иранский защитник Милад Мохаммади и албанский форвард Беким Балай.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15