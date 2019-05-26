«Зенит» по посещаемости превзошел европейские футбольные чемпионатыТелеканал Санкт-Петербург вчера в 11:53

с чего всё началось

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Политика Васильева назвала систему образования в стране доступной В своей колонке на сайте ria.ru, которая является частью проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн" она охарактеризовала свое отношение к системе образования и к роли учителя в ней.

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