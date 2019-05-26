Футбол
«Зенит» по посещаемости превзошел европейские футбольные чемпионатыТелеканал Санкт-Петербург 11:53
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).RT на русском12:22
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Хоккей
Финляндия обыграла Канаду в финале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:29
Экономика
В магазинах России станет меньше ценников
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Политика
Меган Маркл отказалась принимать участие в приеме Дональда Трампа
У Меган Маркл существует вполне уважительные причины, по которым она может пропустить прием Дональда Трампа, запланированный на 3-5 июня.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж
В первом браке с балериной Светланой Ивановой мужчина воспитывал дочь Марию, которую женщина родила задолго до знакомства с ним.
Обновлено в 08:00
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако
Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Мужчина несколько месяцев живет в конуре на улице в Краснодаре
Андрей уже несколько месяцев живет в самодельной будке в районе краснодарского ипподрома.
Обновлено в 10:56
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Гаджеты
Apple обвинили в продаже данных пользователей iTunes
В США трое пользователей iTunes из Род-Айленда и Мичигана подали в суд Сан-Франциско на Apple.
Обновлено в 11:51
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Футбол
В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита»
Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:18
Спорт
Фелпс рассказал о борьбе с депрессией
33-летний спортсмен рассказал, что обращался за помощью к врачу.
Обновлено в 15:41
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.
Обновлено в 13:20
Здоровье
Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары
Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Хоккей
Александров, Шатан и Модано введены в Зал славы ИИХФ
Известные в прошлом нападающие Йорген Йонссон, Майк Модано, Жигмунд Палффи, Мирослав Шатан, Борис Александров и хоккеистка Хэйли Викенхайзер введены в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Политика
Свыше 20 стран ЕС избирают новый состав Европарламента
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС, по итогам четвертого, ключевого дня будет составлена предварительная картина расклада политических сил на следующие пять лет.
Обновлено в 00:26