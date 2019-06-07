«Зенит» планирует разорвать контракт с МаркизиоGazeta.SPb 11:20

Как стало известно "СЭ", руководство сине-бело-голубых намерено досрочно прекратить трудовые отношения с 33-летним полузащитником Клаудио Маркизио, контракт которого заключен до июня 2020 года.

с чего всё началось

Обо всем рассказывает «Спорт-экспресс», ссылаясь на свои источники. Петербургский футбольный клуб готов выплатить Клаудио Маркизио компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Игрок планировал оставаться в составе «сине-бело-голубых» до начала лета 2020 года.

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