Футбол
«Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Барселоной»Советский спорт 06:41
В рамках встречи Медведев обсудил перспективы сотрудничества футбольных клубов, включая развитие Академии и клубной инфраструктуры. В рамках нашего сотрудничества с Барселоной у нас есть возможность провести товарищеский матч. Нужно будет найти время в напряженных графиках и Барселоны, и Зенита.
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