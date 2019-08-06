Молодежная команда петербургского "Зенита" переиграла "Барселону" U19 в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Максим Бачинский.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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