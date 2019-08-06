Футбол
«Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных командVprognoze.ru 17:25
Молодежный состав «Зенит» одолел «Барселону» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный гол за "Зенит" на 30-й минуте забил Максим Бачинский.
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