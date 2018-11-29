Футбол

«Зенит» ожидает до 45 тысяч болельщиков на матче с «Копенгагеном»
Матч ТВ
04:06

Зенит — Копенгаген
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до 200 болельщиков.
Матч ТВ04:06

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«Зенит» выбрал форму на матч с «Копенгагеном»

Петербургский дневник04:20

На матче «Зенит» — «Копенгаген» в Лиге Европы ожидается до 45 тыс. зрителей

Sport24.ru05:10

«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» в лазурной форме

Спорт-Экспресс03:19

«Зенит» ожидает до 45 тысяч болельщиков на матче с «Копенгагеном»

Матч ТВ04:06

«Зенит» ожидает до 45 тысяч болельщиков на матче с «Копенгагеном»

Sportbox.RU04:06

«Зенит» – «Копенгаген». Онлайн-трансляция начнется в 20:55

Sports.ru04:18

Лига Европы. «Зенит» встретится с «Копенгагеном»

Бомбардир.ру00:06
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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