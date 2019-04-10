Футбол

«Зенит» ответил троллингом «Спартаку» на твит о концерте «Ленинграда»Чемпионат 14:41

«Твиттер» «Зенита» отреагировал на пост «Спартака» о будущем концерте на «Открытие Арене» известной музыкальной группы «Ленинград». Красно-белые в социальной сети объявили о возможности покупки билетов на грядущее мероприятие, которое состоится 14 июня, на клубном сайте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» ответил троллингом «Спартаку» на твит о концерте «Ленинграда»

Чемпионат14:41

«Ленинград» 14 июня проведет концерт на «Открытие Арене»

Бомбардир.ру09:17

«Зенит» потроллил «Спартак» по поводу концерта «Ленинграда» на «Открытие Арене»

Sport24.ru12:50

«Ленинград» выступит на «Открытие Арене». Болельщики «Спартака» в ярости

Спорт-Экспресс12:40

«Теперь совсем красиво». «Зенит» подшутил над «Спартаком»

Спорт день за днем13:07

«Спартак» объявил о продаже билетов на концерт «Ленинграда»

ProstoProSport07:55

«Зенит» потроллил «Спартак» из-за концерта «Ленинграда» на стадионе красно-белых

Матч ТВ14:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Мать сбившего курсанта воронежца оправдала своего «больного и слепого» сына

Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»

Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.
Обновлено в 14:42
Экономика

В Рязанской области открылся крупный молочный комплекс

В Пителинском районе Рязанской области открылся крупный молочный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.
Обновлено в 08:50
Здоровье

В Нью-Йорке из-за вспышки кори был объявлен режим ЧС

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболевания корью в Бруклине.
Обновлено в 03:41
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Хоккей

Знарок согласовал контракт со «Спартаком»

Добавим, что в сезоне-2018/19 Спартак по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил СКА в первом раунде со счетом 2-4.
Обновлено в 13:42
Здоровье

В Мурманске откроют медцентр для онкобольных

В областном центре откроется Центр ядерной медицины для онкобольных.
Обновлено в 03:50
Футбол

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика

Путин и Медведев посетили церковь в Царском селе

Президент России Владимир Путин вместе с постоянными членами Совета безопасности посетили церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца в городе Пушкин на территории музея-заповедника Царское село.
Обновлено в 12:00
Транспорт

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

В Твери в параде Победы примут участие более 1550 человек

В Твери тренировки военных пока не начались, однако редакции тверской комсомолки удалось узнать, сколько человек примут участие в традиционном шествии по областной столице.
Обновлено в 04:14
Экономика

Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании.
Обновлено в 13:26
Политика

Судьба мятежных ДНР и ЛНР решена: Донбасс возвращается на Украину

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии.
Обновлено в 09:35
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии

Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.
Обновлено в 05:52
Гаджеты

В Сети показали первый телефон Apple 1993 года

Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес

Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика

Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

Обновлено в 09:06
Политика

Временный глава Алжира назначил президентские выборы на 4 июля

Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалах назначил проведение новых президентских выборов в Алжире на 4 июля, сообщило государственное агентство АПС.
Обновлено в 13:40
Финансы

Дефицит бюджета США в марте составил $147 млрд

Дефицит бюджета США в марте 2018-2019 финансового года составил 146,945 миллиарда долларов против дефицита в 233,977 миллиарда долларов в феврале, следует из отчета министерства финансов страны.
Обновлено в 14:17
Игры

Джон Ромеро снова отложил пятый эпизод оригинальной Doom

По словам Ромеро, коробки начнут рассылать в первую неделю мая, а бесплатная версия пятого эпизода выйдет ещё через неделю после этого.
Обновлено в 03:09
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Авто

Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет

Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Обновлено в 13:01
Армия и оружие

В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено в 14:49
Общество

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ленинград
Российский музыкальный коллектив
Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное