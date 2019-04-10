«Зенит» ответил троллингом «Спартаку» на твит о концерте «Ленинграда»Чемпионат 14:41

«Твиттер» «Зенита» отреагировал на пост «Спартака» о будущем концерте на «Открытие Арене» известной музыкальной группы «Ленинград». Красно-белые в социальной сети объявили о возможности покупки билетов на грядущее мероприятие, которое состоится 14 июня, на клубном сайте.

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«Зенит» ответил троллингом «Спартаку» на твит о концерте «Ленинграда»

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