Футбол
«Зенит» ответил троллингом «Спартаку» на твит о концерте «Ленинграда»Чемпионат 14:41
«Твиттер» «Зенита» отреагировал на пост «Спартака» о будущем концерте на «Открытие Арене» известной музыкальной группы «Ленинград». Красно-белые в социальной сети объявили о возможности покупки билетов на грядущее мероприятие, которое состоится 14 июня, на клубном сайте.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Мать сбившего курсанта воронежца оправдала своего «больного и слепого» сына
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»
Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.
Обновлено в 14:42
Экономика
В Рязанской области открылся крупный молочный комплекс
В Пителинском районе Рязанской области открылся крупный молочный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.
Обновлено в 08:50
Здоровье
В Нью-Йорке из-за вспышки кори был объявлен режим ЧС
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболевания корью в Бруклине.
Обновлено в 03:41
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Хоккей
Знарок согласовал контракт со «Спартаком»
Добавим, что в сезоне-2018/19 Спартак по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил СКА в первом раунде со счетом 2-4.
Обновлено в 13:42
Здоровье
В Мурманске откроют медцентр для онкобольных
В областном центре откроется Центр ядерной медицины для онкобольных.
Обновлено в 03:50
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика
Путин и Медведев посетили церковь в Царском селе
Президент России Владимир Путин вместе с постоянными членами Совета безопасности посетили церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца в городе Пушкин на территории музея-заповедника Царское село.
Обновлено в 12:00
Транспорт
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
В Твери в параде Победы примут участие более 1550 человек
В Твери тренировки военных пока не начались, однако редакции тверской комсомолки удалось узнать, сколько человек примут участие в традиционном шествии по областной столице.
Обновлено в 04:14
Экономика
Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO
Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании.
Обновлено в 13:26
Политика
Судьба мятежных ДНР и ЛНР решена: Донбасс возвращается на Украину
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии.
Обновлено в 09:35
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии
Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
В Сети показали первый телефон Apple 1993 года
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес
Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Кино
Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»
К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
Обновлено в 09:06
Политика
Временный глава Алжира назначил президентские выборы на 4 июля
Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалах назначил проведение новых президентских выборов в Алжире на 4 июля, сообщило государственное агентство АПС.
Обновлено в 13:40
Финансы
Дефицит бюджета США в марте составил $147 млрд
Дефицит бюджета США в марте 2018-2019 финансового года составил 146,945 миллиарда долларов против дефицита в 233,977 миллиарда долларов в феврале, следует из отчета министерства финансов страны.
Обновлено в 14:17
Игры
Джон Ромеро снова отложил пятый эпизод оригинальной Doom
По словам Ромеро, коробки начнут рассылать в первую неделю мая, а бесплатная версия пятого эпизода выйдет ещё через неделю после этого.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком
В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено в 14:49
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08