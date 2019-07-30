Футбол
«Зенит» ответил на шутку «Рубина» по поводу СуторминаRT на русском вчера в 16:59
В Twitter казанского клуба было опубликовано видео презентации полузащитника Алексея Сутормина, который перешёл в казанский «Рубин» из «Оренбурга» в конце июня, а уже через десять дней подписал контракт с «Зенитом». Сотрудники «Рубина» вынесли на сцену картонную фигуру игрока.
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«Зенит» предложил «Рубину» тренировочный манекен в обмен на картонного Сутормина
Чемпионатвчера в 15:50
На встрече с болельщиками «Рубин» представил ушедшего в «Зенит» Сутормина. В форме картонки
Sport24.ruвчера в 12:50
На встрече «Рубина» с болельщиками клуб представил ушедшего в «Зенит» Сутормина
Татар-информвчера в 12:22
«Зенит» предложил «Рубину» обменять картонную фигуру Сутормина на тренировочный манекен
Sports.ruвчера в 15:15
«Зенит» ответил «Рубину» на шутку с манекеном Сутормина. Предложение - друг Заболотного
Спорт-Экспрессвчера в 14:40
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