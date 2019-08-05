Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за МалкомаИзвестия вчера в 16:48

Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Гендиректор «Зенита» рассказал о конфликте Малкома с фанатами

Нева Спорт01:53

Фанаты «Зенита» посвятили Малкому расистский баннер, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 15:08

В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме

Lenta.ruвчера в 23:29

Фанаты «Зенита» приветствуют Малкома. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 20:32

«Зенит» показал, как Малком аплодировал фанатам. Это ответ клуба на публикации СМИ о расизме

Sport24.ruвчера в 20:03

«Зенит» ответил зарубежным СМИ на обвинения фанатов в расизме

Евро-футбол.рувчера в 17:39

«Зенит» ответил на обвинения своих фанатов в расизме

КП - Санкт-Петербург01:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Энергетика

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая

Стоимость нефти снижается более чем на один процент на фоне обострения торгового противостояния США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:13
Космос

Появилась идея превратить Землю в линзу для телескопа

Специалисты в области астрономии рассказали, что атмосферу нашей планеты можно использовать в качестве гигантской линзы, фокусирующей проходящий через нее свет звезд в точку, расположенную рядом с орбитой Луны.
Обновлено вчера в 16:48
Общество

Шаманы на Байкале провели обряд для прекращения пожаров и наводнений

Обновлено в 01:06
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек

Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Общество

В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный

Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Экономика

Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний

Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

Эрдоган объявил о военной операции в Сирии

Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

В МЧС сообщили о надвигающемся на Приморье шторме «Франциско»

«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более», — указывается в заявлении.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Иран задержал еще один танкер в Персидском заливе

Обновлено в 01:01
Происшествия

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Обновлено в 00:37
Общество

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета

Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Наука

Умер советский астрофизик Николай Кардашев

В Москве умер академик, директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (АКЦ ФИАН) имени Лебедева Николай Кардашев.
Обновлено вчера в 06:09
Общество

Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций

С точки зрения чистого пиара санкции звучат очень впечатляюще: Минфин США решил запретить американским банкам участвовать в первичном рынке российского госдолга, который выпущен не в российских рублях.
Обновлено в 01:00
Авто

Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России

Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
Обновлено в 02:30
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян

Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой

Российское посольство в США выразило соболезнования в связи со стрельбой в техасском Эль-Пасо, Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).
Обновлено вчера в 21:48
Футбол

Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тоже

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (0:1).
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Задержан провокатор Максим Стеклов

Обновлено вчера в 10:47
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
Транспорт

В Магаданской области размыло ряд участков трассы

Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
Обновлено в 02:32
Общество

В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб

С октября по декабрь было зарегистрировано 208,5 тыс. актов о заключении брака, наименее популярный сезон среди молодожёнов — период с января по март (158,7 тыс. браков).
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено 03 августа в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное