Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за МалкомаИзвестия вчера в 16:48
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
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Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Обновлено в 01:24
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено вчера в 16:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь
Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 03:33
Общество
МГУ вошел в топ-100 лучших вузов в мире по качеству образования
Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова вошел в первую сотню лучших университетов мира по качеству образования, по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR).
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
Алли пропустит начало сезона из-за травмы
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения в 135 партиях минеральной воды
«Выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесенной на упаковку», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:53
Наука
Радиация в Старом свете: почему молчат европейцы
«Поджигателем» на сей раз стал научный доклад «Концентрации в воздухе и химические факторы радиоактивного рутения в результате не заявленного крупного ядерного выброса в 2017 году», подготовленный учеными из 32 стран и опубликованный в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Известия национальной Академии наук»).
Обновлено вчера в 17:01
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешёл в «Брюгге»
Обновлено в 01:59
Авто
Появились первые фото обновленной Toyota Yaris
В Сети появились шпионские снимки, демонстрирующие, как будет выглядеть Toyota Yaris 2020 модельного года.
Обновлено в 00:27
Политика
Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
Недавно Китай согласился закупить сельскохозяйственные продукты из США в больших объемах, но так этого и не сделал.
Обновлено вчера в 01:00
Кино
Блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавил американский прокат
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Обновлено в 01:30
Экономика
Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России
«Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Екатеринбурге совершен вооруженный налет на отделение «Почты России»
В Екатеринбурге в понедельник, 5 августа, совершено вооруженное нападение на отделение «Почты России», сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:20
Космос
Робота «Федора» научили шутить перед полетом на МКС
Робот «Федор», который скоро отправится на Международную космическую станцию, получил элементы искусственного интеллекта, которые позволят ему поддерживать беседу и шутить.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
MIUI 11 анонсируют в августе, опубликован полный список моделей Xiaomi и Redmi с ее поддержкой
Во второй очереди 16 моделей: Xiaomi CC9e, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix 2s, Mi Max 3, Mi Note 3, Mi 6, Mi Play, Mi 6X, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Note 5.
Обновлено в 00:17
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено вчера в 08:18
Энергетика
Страна (Украина): транзит или зима без отопления. Какие газовые сценарии готовят для Украины Европа и Газпром (Страна.ua)
На днях российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники в Брюсселе, сообщило, что Еврокомиссия предложила Украине и России заключить новый транзитный газовый контракт на 10 лет.
Обновлено в 04:04