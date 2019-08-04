Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за МалкомаИзвестия вчера в 16:48
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
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Путешествия
Крым посетило более 4 миллионов туристов
Как стало известно, по состоянию на 1 августа этого года полуостров успел принять 4,004 миллиона человек.
Обновлено в 08:30
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года.
Обновлено в 06:22
Экономика
«Известия»: в России появятся офисные медпункты
По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).
Обновлено в 01:56
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США
В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка
Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В Венесуэле уничтожили два самолета с наркотиками на борту
Вооруженный силы Венесуэлы сбили два самолета, на борту которых перевозились наркотики из Колумбии.
Обновлено в 08:41
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Единоборства
Боксера Дадашева похоронили в Петергофе
В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Общество
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Обновлено в 01:06
Гаджеты
ZTE начала продажи первого 5G-смартфона
Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
Обновлено в 03:44
Кино
Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
МЧС определило основную причину пожаров в Сибири
МЧС назвало основную причину лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России, об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Аспиранту МГУ, подозреваемому в поджоге офиса «ЕР», продлили арест
Адвокат Светлана Сидоркина сообщила порталу "МБХ Медиа", что Головинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста аспиранту МГУ Азату Мифтахову.
Обновлено в 09:23
Общество
Власти нашли компромисс по биатлону «на костях» в Екатеринбурге
Перед началом строительства биатлонного комплекса на Московском тракте в Екатеринбурге будут проведены необходимые экспертизы, на которых настаивают историки и общественники.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой потерял работу
Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Политика
Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов
Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
Обновлено в 04:46
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Экономика
«Ростех» вложится в реализацию гражданских стартапов на своих предприятиях
В 2019 году "Ростех" выделит 100 млн рублей на поддержку перспективных гражданских проектов, инициированных сотрудниками предприятий госкорпорации.
Обновлено в 09:27
Футбол
Российская футболистка умерла во сне
Девушка умерла во сне в результате остановки сердца, сообщила пресс-служба команды в Instagram.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
Минобороны Украины запрашивает у США новую партию ПТРК Javelin
Добавляется, что Украина могла бы закупить новую партию такого оружия у США.
Обновлено в 08:53
Общество
Летняя погода вернется в Москву в среду
Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Спорт
Подчуфарова рассчитывает вернуться в сборную России по биатлону
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что намерена вернуться в спорт и постарается попасть в сборную.
Обновлено в 05:49