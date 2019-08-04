Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за МалкомаИзвестия вчера в 16:48

Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
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«Зенит»: смысл баннера, появившегося во время дебюта Малкома, был искажен

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