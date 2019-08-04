Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за МалкомаИзвестия вчера в 16:48
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим»
Обновлено в 10:42
Экономика
В России заработал закон о страховании жилья от ЧС
Сегодня, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Политика
Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД
В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову
В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина стрелял из пневматического оружия по жестяным банкам и попал в голову семилетнему ребенку.
Обновлено в 08:48
Авто
Европейский авторынок сократился впервые за пять лет
По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА), за первую половину 2019 года в Европе было продано 8 183 562 новых автомобилей – на 3,1% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время долгожданного для российских фанатов певицы мероприятия произошел курьез – на знаменитости лопнул сценический костюм.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Общество
Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
Обновлено в 04:29
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Политика
В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса
Правительство Индии намерено отменить статью 370 конституции, наделяющую штат Джамму и Кашмир особым статусом.
Обновлено в 06:38
Политика
Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле
Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Тульские военнослужащие научной роты в Анапе принесли присягу
На базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе военнослужащими научной роты торжественно принесли присягу.
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено в 10:50
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк
33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и стала публиковать фото и видео с Таисией.
Обновлено в 10:41
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
В Рязани стартовал «Авиадартс-2019»
В конкурсе Армейских международных игр принимают участие команды Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации.
Обновлено в 06:04
Политика
В Грузии не хватает российских туристов
По сведениям НАТГ, за июль число туристов из РФ, пользующихся железнодорожным транспортом (через Баку) выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 85%, морским — на 57,9% и сухопутным через единственный действующий КПП Верхний Ларс — на 7,1%.
Обновлено в 09:08
Космос
Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной
Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).
Обновлено в 04:52
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11