Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за МалкомаИзвестия 16:48
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
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