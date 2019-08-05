Футбол

«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении МалкомаГазета.Ru 09:27

Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
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