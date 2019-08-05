Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении МалкомаГазета.Ru 09:27
Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
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Происшествия
Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Сформирован экипаж для новейшего патрульного корабля «Павел Державин»
Обновлено в 03:49
Наука
Эмбрионы черепах сами «выбирают» свой пол
Эмбрионы пресноводных черепах способны "выбирать" собственный пол, перемещаясь внутри яйца, выяснили учёные из Австралии и Китая.
Обновлено в 04:28
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Футбол
Глушаков попал в запас «Ахмата» на игру с «Оренбургом»
Обновлено в 12:24
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Гаджеты
Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI
Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий для семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей получать выплаты на первого и второго ребенка и продлевающий для ряда семей выплаты на детей в возрасте до трех лет.
Обновлено 02 августа в 19:10
Происшествия
Стрелявший по банкам житель Нижнего Тагила ранил ребенка в голову
В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина стрелял из пневматического оружия по жестяным банкам и попал в голову семилетнему ребенку.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский обсудил сотрудничество с Борисом Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону и обсудили отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Транспорт
В ГИБДД рассказали, почему водители превышают скорость на дороге
Почти 20% российских водителей не считают зазорным превысить допустимую скорость на хорошей дороге в сухую погоду, свыше 15% не против положить стрелку спидометра на загородной трассе, сообщили в ГИБДД РФ со ссылкой на проведенный ведомством соцопрос.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Путин предупредил США о последствиях выхода из ДРСМД
"Россия слишком долго безнаказанно нарушала ДРСМД", - заявил президент США Дональд Трамп в феврале, призывая Москву уничтожить ракеты, установки и связанное с ними оборудование, которые, по его мнению нарушает договор.
Обновлено в 10:10
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Финансы
Трамп обвинил Китай в валютной манипуляции
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 11:22
Общество
ТАСС: мэрия оценивает убытки заведений из-за протестов в Москве в 60 млн рублей
По предварительным оценкам, из-за акций протеста, которые прошли в центре в Москвы 27 июля и 3 августа, предприятия в сфере торговли и услуг понесли убытки на сумму более 60 млн руб.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве
По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44