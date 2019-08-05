"Зенит" опубликовал официальное заявлении на клубном сайте. Оно является ответом на обвинения в расизме со стороны иностранных СМИ.

«Зенит» ответил иностранным СМИ на обвинения в расизме

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