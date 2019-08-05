Футбол
«Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении МалкомаRT на русском 10:38
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал заявление по поводу материалов в иностранных СМИ, в которых болельщики российской команды обвинялись в расизме в адрес бразильского форварда Малкома — новичка сине-бело-голубых. «Зенит» знает о баннере «Спасибо руководству за верность традициям».
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Армия и оружие
Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
Президент дал поручение Минобороны, МИД России и СВР тщательно наблюдать за шагами, которые предпринимают США по разработке ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Политика
Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» подписал форварда из НБА
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Корабли Северного флота РФ отправились в арктический поход
Корабли Северного флота (СФ) России в понедельник, 5 августа, отправились в двухмесячный арктический поход по морям Северного Ледовитого океана, сообщил глава пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Москве арестовали более 100 человек за митинги 27 июля и 3 августа
Московские суды отправили под арест более 20 участников несогласованной со столичными властями протестной акции, которая прошла 3 августа.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В челябинской «Пятерочке» обрушилась бетонная плита
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Научная рота: тульские военнослужащие принесли присягу в Анапе
Как стало известно "Тульской прессе", сегодня, 5 августа состоялась торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Происшествия
С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара
В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Кино
Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети
В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой потерял работу
Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57