Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал заявление по поводу материалов в иностранных СМИ, в которых болельщики российской команды обвинялись в расизме в адрес бразильского форварда Малкома — новичка сине-бело-голубых. «Зенит» знает о баннере «Спасибо руководству за верность традициям».

«Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома

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