Футбол

«Зенит» отпустит Паредеса за 50 миллионов долларов
Петербургский дневник
01:36

Сообщается, что он уже связался с клубом Северной столицы, но получил неутешительный ответ. «Зенит» готов расстаться с 24-летним футболистом лишь за 50 миллионов долларов. Вариант с арендой сине-бело-голубые даже не рассматривают.
Петербургский дневник01:36

Подробнее о событии

СМИ: «Зенит» готов вернуть Паредеса в Аргентину за 50 млн евро

Мойка7800:17

«Зенит» хочет выручить за Паредеса 50 млн долларов

Soccer.ru01:00

«Зенит» готов отпустить Паредеса на родину за 50 млн долларов

78.ruвчера в 23:57

«Зенит» требует от «Боки» 50 миллионов долларов за Паредеса

Газета.Ruвчера в 20:50

«Зенит» не продаст Паредеса дешевле 44 млн евро

Sports.ruвчера в 23:24

СМИ: за Паредеса «Зениту» предлагали $ 35 млн

Чемпионатвчера в 19:55

За Паредеса предложили $ 35 млн, «Зенит» хочет получить не менее $ 50 млн

Sport24.ruвчера в 19:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Футбол

«Интер» проведет два матча без зрителей из-за поведения болельщиков

Миланский Интер проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре Наполи (1:0), сообщает Р-Спорт со ссылкой на АФП.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 00:37
Футбол

Болельщики «Зенита» проведут в Петербурге акцию в поддержку Кокорина

Акция в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина, находящегося под арестом в СИЗО по делу о дебоше и избиении людей, пройдет в Петербурге в пятницу, 28 декабря.
Обновлено в 01:48
Футбол

Капитан «Борнмута» Фрэнсис выбыл до конца сезона из-за травмы

Капитан футбольного клуба «Борнмут» Саймон Фрэнсис получил травму и выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 00:44
Футбол

Лионель Месси: «„Ювентус“ стал намного лучше после прихода Роналду»

Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Сейчас итальянец возглавляет «Ювентус».
Обновлено вчера в 14:13
Футбол

Макси Родригес вернулся в «Ньюэллз Олд Бойз»

Аргентинский полузащитник Макси Родригес возвращается в "Ньюэллз Олд Бойз".
Обновлено в 00:47
Футбол

Депай выпустил клип на песню «No Love»

Атакующий полузащитник "Лиона" Мемфис Депай представил рэп-композицию "No Love" и выпустил к ней видеоклип.
Обновлено в 01:14
Футбол

Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора «Анжи»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов оставит свою должность до конца года.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол

Морено хочет вернуться в Испанию

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено признался, что хочет вернуться в Испанию.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол

«Реал» заинтересовался ещё одним игроком «Тоттенхэма»

"Реал" проявляет заинтересованность в подписании защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол

Мещеряков: «„Локомотив“ верит в Смолова»

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб по-прежнему рассчитывает на нападающего Федора Смолова.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Обновлено вчера в 17:19
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ ещё ничего не выиграл»

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк заявил, что мерсисайдцам нельзя расслабляться, несмотря на лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 01:09
Футбол

ФИФА введет новые правила допинг-контроля

В Международной федерации футбола (ФИФА) хотят внести изменения в правила допинг-контроля футболистов, которые существуют в данный момент, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:58
ещё по теме
Леандро Паредес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное