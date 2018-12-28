Футбол
«Зенит» отпустит Паредеса за 50 миллионов долларов
«Зенит» отпустит Паредеса за 50 миллионов долларовПетербургский дневник01:36
Сообщается, что он уже связался с клубом Северной столицы, но получил неутешительный ответ. «Зенит» готов расстаться с 24-летним футболистом лишь за 50 миллионов долларов. Вариант с арендой сине-бело-голубые даже не рассматривают.
Петербургский дневник01:36
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Футбол
«Интер» проведет два матча без зрителей из-за поведения болельщиков
Миланский Интер проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре Наполи (1:0), сообщает Р-Спорт со ссылкой на АФП.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
«Вест Хэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 00:37
Футбол
Болельщики «Зенита» проведут в Петербурге акцию в поддержку Кокорина
Акция в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина, находящегося под арестом в СИЗО по делу о дебоше и избиении людей, пройдет в Петербурге в пятницу, 28 декабря.
Обновлено в 01:48
Футбол
Капитан «Борнмута» Фрэнсис выбыл до конца сезона из-за травмы
Капитан футбольного клуба «Борнмут» Саймон Фрэнсис получил травму и выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 00:44
Футбол
Лионель Месси: «„Ювентус“ стал намного лучше после прихода Роналду»
Обновлено вчера в 14:49
Футбол
Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» рассмотрит кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Сейчас итальянец возглавляет «Ювентус».
Обновлено вчера в 14:13
Футбол
Макси Родригес вернулся в «Ньюэллз Олд Бойз»
Аргентинский полузащитник Макси Родригес возвращается в "Ньюэллз Олд Бойз".
Обновлено в 00:47
Футбол
Депай выпустил клип на песню «No Love»
Атакующий полузащитник "Лиона" Мемфис Депай представил рэп-композицию "No Love" и выпустил к ней видеоклип.
Обновлено в 01:14
Футбол
Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора «Анжи»
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов оставит свою должность до конца года.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол
Морено хочет вернуться в Испанию
Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено признался, что хочет вернуться в Испанию.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол
«Реал» заинтересовался ещё одним игроком «Тоттенхэма»
"Реал" проявляет заинтересованность в подписании защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол
Мещеряков: «„Локомотив“ верит в Смолова»
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб по-прежнему рассчитывает на нападающего Федора Смолова.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ ещё ничего не выиграл»
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк заявил, что мерсисайдцам нельзя расслабляться, несмотря на лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 01:09
Футбол
ФИФА введет новые правила допинг-контроля
В Международной федерации футбола (ФИФА) хотят внести изменения в правила допинг-контроля футболистов, которые существуют в данный момент, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:58