Сообщается, что он уже связался с клубом Северной столицы, но получил неутешительный ответ. «Зенит» готов расстаться с 24-летним футболистом лишь за 50 миллионов долларов. Вариант с арендой сине-бело-голубые даже не рассматривают.

«Зенит» отпустит Паредеса за 50 миллионов долларов

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