Футбол
Вести.Ru«Зенит» отправит Ригони в «Сампдорию»
Полузащитник петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони в текущее трансферное окно может перебраться в итальянскую "Сампдорию". Представители клубов уже обсудили детали сделки и договорились о заключении арендного соглашения.
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«Сампдория» близка к аренде Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн
Sports.ruвчера в 22:35
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
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В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады.
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Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
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Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
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В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru вчера в 03:45
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
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Алексей Навальный рассказал, что у бывшегр полпреда президента в ЦФО Александра Беглова, который сейчас временно исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга, есть квартира в Москве стоимостью 150 миллионов рублей.
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Певец Эд Ширан объявил об уходе со сцены
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В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
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17-летняя суперзвезда Билли Айлиш прилетела в Петербург из Москвы на своем самолете в компании матери, передает 78.ru.
Пятый канал вчера в 07:38
Политика
Болтон планирует обсудить в Минске санкции в отношении Белоруссии
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе запланированного на 29 августа визита в Минск планирует обсудить введенные в отношении Белоруссии санкции.
ТАСС 04:15
Политика
Трамп решил пересмотреть объем военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп решил пересмотреть объем военной помощи Украине.
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Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
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Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу
Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
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Порошенко считает новую должность Шуфрича издевательством
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича лидером комитета Верховной рады по свободе слова - не что иное, как издевательство над журналистикой и свободой слова.
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Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
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В России нашли способ разогнать вертолёт до 600 км/ч
Компания «Камов», которая входит в «Вертолёты России», разработала технологию, разгоняющую боевой вертолёт до скорости 600 км/ч.
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Издательство «Азбука» выпустит на русском языке комиксы про Джона Константина
Издательство «Азбука» анонсировала выход комиксов Hellblazer про Джона Константина на русском языке.
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ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
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