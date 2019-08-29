Футбол

Вести.RuВести.Ru«Зенит» отправит Ригони в «Сампдорию»

Полузащитник петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони в текущее трансферное окно может перебраться в итальянскую "Сампдорию". Представители клубов уже обсудили детали сделки и договорились о заключении арендного соглашения.
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СМИ: «Зенит» и «Сампдория» договорились по аренде Ригони

Sport24.ru03:07

Источник: «Сампдория» сделал новое предложение по Ригони

Спорт-Экспрессвчера в 16:50

«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони

Евро-футбол.ру03:48

Sky Sport: Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории»

Bobsoccerвчера в 23:33

«Сампдория» близка к аренде Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн

Sports.ruвчера в 22:35

СМИ: «Сампдория» хочет арендовать Ригони у «Зенита» за 500 тысяч евро

Матч ТВвчера в 18:28

Главные новости утра. «Сампдория» согласовала с «Зенитом» аренду Ригони, Навас перейдет в «ПСЖ» за 13 миллионов

Бомбардир.ру04:55
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
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РЕН ТВ вчера в 10:17
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Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
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