Футбол
«Зенит» отправился в Сочи на матч второго тура РПЛНева Спорт вчера в 11:35
Петербургский «Зенит» отправился в Сочи на матч второго тура Российской Премьер-Лиги. Пресс-служба команды в официальном «Твиттере» опубликовала видео, на котором игроки садятся в самолет.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:29, Вашингтон
Экономика
Американский ритейл уходит в онлайн
Закрытия физических магазинов связаны либо с банкротством компаний, либо с желанием ритейлеров затянуть пояса и сократить расходы, уйдя в онлайн-торговлю.
Обновлено в 09:04
Игры
В Star Citizen появилась система правопорядка
Разработчики Star Citizen представили изменения в игре с выходом патча 3.6. В игре появилась система правопорядка.
Обновлено в 11:56
Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла эстонцев в матче отбора ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Эстонии в матче квалификации к чемпионату мира-2019.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Медведчук: соглашение об ассоциации с ЕС уничтожило экономику Украины
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом фактически уничтожило экономику страны.
Обновлено в 12:03
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Футбол
Сёмин: быстрее бы уже ввели VAR, меньше было бы искажённых результатов
Быстрее бы уже ввели VAR, для всех это было бы правильнее – меньше было бы искажённых результатов.
Обновлено в 11:51
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено в 07:53
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:28
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Здоровье
Назван напиток, разрушающий кости изнутри
Многие выбирают газированную в воду в летний зной, чтобы утолить жажду, но не все знают, что этот напиток разрушает кости изнутри, передает «МК в Волгограде.ру».
Обновлено в 04:28
Политика
Абэ хочет «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi
На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на глухонемых украинцев
В ночь на 20 июля в метро Санкт-Петербурга на станции «Пушкинская» мужчина изрезал ножом глухонемых пассажиров подземки, потому что не получил ответ на вопрос, выходят ли они.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Политика
Партия Зеленского определилась со спикером Рады
Глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко назвал Разумкова настоящим лидером команды.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Партия Порошенко устроила в своем штабе пикник с шашлыком
Обновлено в 12:05
Политика
Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду
Журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал первые данные неофициальных экзитполов на досрочных парламентских выборах в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера
Российские СМИ и недоброжелатели окрестили Гагу "разлучницей" после того, как певица "увела" Брэдли Купера из семьи — четыре года актер состоял в браке с супермоделью, уроженкой Челябинской области Ириной Шейк.
Обновлено в 05:04
Политика
Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»
Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
Обновлено в 09:44
Экономика
Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Футбол
Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.
Обновлено в 11:55
Экономика
Минпромторг разъяснил идею ослабить регулирование продажи пива
В Минпромторге считают, что раздельное регулирование продажи пива и пивоваренных напитков будет способствовать снижению потребления крепкого алкоголя, пояснили "РГ" в ведомстве.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Путин: Россия продолжит оказывать содействие Сирии
Обновлено в 03:54
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали пребывание в колонии «огромным уроком»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев назвали пребывание в колонии уроком.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит
Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54