Футбол

«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок РоссииМатч ТВ 09:37

Зенит — Локомотив
завтра
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Санкт-петербургский «Зенит» отправился в Москву на матч Олимп-Суперкубок России, где сыграет с «Локомотивом». Напомним, сине-бело-голубые в прошлом сезоне стали победителями РПЛ, а железнодорожники выиграли Кубок России.
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