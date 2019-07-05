Футболисты «Зенита» отправились в Москву матч за Суперкубок России с «Локомотивом», который состоится завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба клуба. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена».

«Зенит» отправился в Москву на матч за Суперкубок России

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