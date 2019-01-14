Футбол

«Зенит» отправился в Катар без Ивановича, Краневиттера и Лодыгина
КП - Санкт-Петербург
05:51

Сегодня, 15 января, петербургские футболисты отправились на первый тренировочный сбор в Катар. Большинство зенитовцев накануне собрались на базе клуба в Удельной, а после прошли осмотр в медицинском центре.
КП - Санкт-Петербург05:51

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«Зенит» вылетел в Катар, «Локо» там уже тренируется. Старт ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР все ближе

Матч ТВ04:18

Паредес отправился с «Зенитом» на сборы в Катар, Лодыгин - нет

РИА Новости03:45

Орлов: «У Ивановича болячка, он делал некоторые манипуляции и вернется в общую группу 21 января»

Sport24.ru04:37

Петербургский «Зенит» отправился на первые сборы в Катар

Петербургский дневник02:08

На первый тренировочный сбор «Зенит» вылетел без Бранислава Ивановича, Матиаса Краневиттера и Юрия Лодыгина. Неожиданное трансферное решение

Спорт уик-энд02:37

«Зенит» отправился на сборы без Ивановича и Краневиттера

Спорт-Экспресс01:38

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»

Эхо Москвы Оренбургвчера в 00:07
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Футбол

«Севилья» летом хочет подписать контракт с защитником «Зенита» Нету

Севилья намерена подписать контракт с Нету летом, когда истечет срок его контракта с Зенитом и он станет свободным агентом.
Обновлено в 08:21
Футбол

Кудряшов может присоединиться к Нойштедтеру в «Фенербахче»

Как сообщает Fotomac, интерес к 31-летнему игроку проявляет "Фенербахче", в составе которого выступает другой игрок сборной России Роман Нойштедтер.
Обновлено в 08:21
Футбол

«Челси» назвал «Реалу» цену на Азара

Мадридский "Реал" продолжает вести активные переговоры с лондонским "Челси" относительно возможного перехода бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Обновлено в 05:40
Футбол

Чех объявил о завершении карьеры в конце сезона

Голкипер «Арсенала» Петр Чех сообщил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.
Обновлено в 06:59
Футбол

Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за полученной травмы колена.
Обновлено в 07:44
Футбол

«Я тоже жду трансферов». Семак ответил болельщику в Инстаграме

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в своем Инстаграме ответил на комментарий одного из фанатов.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Рубин» не сможет играть на «Казань Арене» с июня по октябрь

Обновлено в 09:18
Футбол

Рэмзи в пятницу подпишет контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи до конца недели подпишет контракт с «Ювентусом».
Обновлено в 05:15
Футбол

Полузащитник «Спартака» Глушаков пропустил тренировку команды

Обновлено в 04:09
Футбол

Криштиану Роналду не попал в Топ-10 самых дорогих футболистов

Впервые за последние несколько лет португалец не попал в Топ-10 самых дорогих футболистов мира.
Обновлено в 06:30
Футбол

Тебас: «Будет здорово, если Моуринью вернется в Испанию»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас хочет, чтобы тренер Жозе Моуринью вернулся на работу в Испанию.
Обновлено в 08:09
Футбол

Кьеллини: «Приход Роналду изменил „Ювентус“»

Команда изменилась с его появлением. Я сначала не поверил, что "Ювентус" подписал Роналду.
Обновлено в 06:07
Футбол

Мартин О’Нил возглавил «Ноттингем Форест»

Последним местом работы О'Нила была сборная Ирландии, которую он возглавлял с 2013 по 2018 год и принял участие в чемпионате Европы-2016.
Обновлено в 06:44
Футбол

Бразильский футболист потерял сознание от испуга после удара молнии

Молодой бразильский футболист Энрике пострадал от удара молнии прямо во время игры.
Обновлено в 08:20
Футбол

Олссон подписал с «Краснодаром» 4-летний контракт

Обновлено в 02:45
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Матиас Краневиттер
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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