Футбол

«Зенит» отправился в Испанию на матч с «Вильярреалом»Нева Спорт 05:25

Вильярреал — Зенит
завтра
в 16:00
Лига Европы, 1/8 Финала
Стадион «Эль-Мадригал»
Петербургский «Зенит» вылетел в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Вечером 13 марта сине-бело-голубые проведут открытую тренировку на стадионе своего соперника, «Эстадио да ла Серамика».
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