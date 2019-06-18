«Зенит» отправился в Австрию на тренировочные сборыВечерняя Москва 04:52

Петербургский футбольный клуб «Зенит» 18 июня отправился в Австрию, где проведет тренировочные сборы и сыграет товарищеские матчи, сообщает издание «Невские Новости». Команда вылетела не в полном составе, часть игроков прилетит в Зальцбург 21 июня.

«Зенит» отправился в Австрию на тренировочные сборы

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