Футбол
«Зенит» отправился в Австрию на тренировочные сборыВечерняя Москва 04:52
Петербургский футбольный клуб «Зенит» 18 июня отправился в Австрию, где проведет тренировочные сборы и сыграет товарищеские матчи, сообщает издание «Невские Новости». Команда вылетела не в полном составе, часть игроков прилетит в Зальцбург 21 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» отправился на первый тренировочный сбор: вызвано 28 игроков, но полетели только 24
Спорт день за днем03:51
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Технологии
DataLine представила новый сервис VDI на базе Citrix Virtual Apps and Desktops
DataLine представила новый сервис VDI на базе Citrix Virtual Apps and Desktops, который позволит быстро разворачивать и централизованно управлять любым количеством рабочих мест.
Обновлено в 05:00
Политика
Началась встреча Зеленского с Меркель
В Берлине началась встреча главы украинского государства Владимира Зеленского с председателем немецкого правительства Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:41
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Транспорт
Около 40 новых поездов «Москва» появятся в метро до конца года
В московском метро с начала текущего года запустили 30 поездов нового поколения.
Обновлено в 07:07
Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Политика
Нарышкин заявил о тревоге из-за «нарколибералов во главе с Канадой»
Западные научные учреждения и средства массовой информации «фактически рекламируют» прием наркотиков как средство для борьбы с депрессией и повышения самооценки, сказал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:16
Политика
В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным
Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий
В настоящий момент в парламент имеют возможность пройти пять партий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:38
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Депутат Рады назвал украинских военных боевиками
Депутат Верховной рады и бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, боевиками, сообщил портал "Обозреватель".
Обновлено в 07:01
Наука
Появление подвижных собачьих бровей объяснили одомашниванием
Обновлено в 06:19
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Погиб экс-глава Свердловской железной дороги, подозреваемый во взятке
Обновлено вчера в 10:58
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Авто
Представлен электромобиль Renault Zoe нового поколения
Сегодня французский автогигант представит второе поколение Zoe. Новая модель внешне изменилась мало.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс
Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41