Футбол
«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в АвстриюСпорт-Экспресс 03:15
"Зенит" отправился на летние тренировочные сборы, которые пройдут в австрийском Зальфедене, сообщает пресс-служба клуба. Защитник Миха Мевля, полузащитники Роберт Мак и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба присоединятся к команде 21 июня.
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«Зенит» отправился на первый тренировочный сбор: вызвано 28 игроков, но полетели только 24
Спорт день за днем03:51
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