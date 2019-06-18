Футбол

«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в АвстриюСпорт-Экспресс 03:15

"Зенит" отправился на летние тренировочные сборы, которые пройдут в австрийском Зальфедене, сообщает пресс-служба клуба. Защитник Миха Мевля, полузащитники Роберт Мак и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба присоединятся к команде 21 июня.
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