Футбол

«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистовТАСС 03:32

Петербургский футбольный клуб "Зенит", ставший в прошедшем сезоне чемпионом России, отправился на летние сборы в австрийский Зальфеден без пяти игроков. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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