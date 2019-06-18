Футбол
«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистовТАСС 03:32
Петербургский футбольный клуб "Зенит", ставший в прошедшем сезоне чемпионом России, отправился на летние сборы в австрийский Зальфеден без пяти игроков. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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