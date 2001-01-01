«Зенит» отправился на сбор в Австрию без восьми футболистовPravda.Ru 04:45

"Зенит" отправился на тренировочный сбор в Австрию. Вместе с командой полетели не все игроки. Питецы не взяли с собой полузащитника Далера Кузяева, который продолжает восстановление от травмы.

Спорт день за днем

«Зенит» отправился на сбор в Австрию без восьми футболистов

Спорт день за днем

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