«Зенит» отправился на летний тренировочный сбор в АвстриюREGNUM 07:38

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» отправились на летний тренировочный сбор в Австрию. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что сбор пройдёт в Зальцбурге с 18 по 29 июня.

«Зенит» отправился на летний тренировочный сбор в Австрию

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