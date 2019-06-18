Футбол
«Зенит» отправился на сбор в Австрию без восьми футболистовPravda.Ru 04:45
"Зенит" отправился на тренировочный сбор в Австрию. Вместе с командой полетели не все игроки. Питецы не взяли с собой полузащитника Далера Кузяева, который продолжает восстановление от травмы.
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«Зенит» отправился на первый тренировочный сбор: вызвано 28 игроков, но полетели только 24
Спорт день за днем03:51
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
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«Нафтогаз» выдвинет новое предложение «Газпрому»
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Обновлено в 10:08
Политика
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В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
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Меркель назвала условие снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.
Обновлено в 09:42
Спорт
Сборная России сыграет в Бразилии без Клюки, Волкова и Власова
Определился состав сборной России, который сыграет в четвертом туре Лиги наций в бразильской Куябе (21-23 июня).
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Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
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Футбол
«Реал» представил 18-летнего Родриго, купленного за 45 млн евро
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Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%
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Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
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Спорт
Организатор Moscow Cyber Cup покинул свой пост
Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский, участвовавший в организации Moscow Cyber Cup, покинул свой пост.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ответил хейтерам, критикующим его стиль
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Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Космос
На Марсе зафиксировали появление кратера
Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.
Обновлено в 10:39
Политика
Додон поблагодарил Россию за сохранение стабильности в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность руководству России на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым, сообщает РИА "Новости" Додон отметил, что поблагодарил за поддержку усилий по сохранению стабильности и за признание законной власти.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Купер воспользовался отлучкой Шейк и увез дочку
Напомним, слухи о расставании Шейк и Купера появились еще в мае.
Обновлено в 08:47
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.
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Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Обновлено в 09:44
Политика
В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках
Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.
Обновлено в 09:59
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
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Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Гаджеты
Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку
В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
Обновлено в 10:22
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Политика
Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране
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Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Здоровье
Купаться разрешили только на пляжах в Альметьевске и Нижнекамске
Татарстанский Роспотребнадзор выдал заключение, согласно которому годятся для купания только городские пляжи в Альметьевске и Нижнекамске.
Обновлено в 09:30
Технологии
«Ленэнерго» запустило инновационный сервис техприсоединения
Петербург стал первым российским городом где внедрен инновационный сервис.
Обновлено в 08:42