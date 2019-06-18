«Зенит» отправился на сбор в Австрию без восьми футболистовPravda.Ru 04:45

"Зенит" отправился на тренировочный сбор в Австрию. Вместе с командой полетели не все игроки. Питецы не взяли с собой полузащитника Далера Кузяева, который продолжает восстановление от травмы.

«Зенит» отправился на сбор в Австрию без восьми футболистов

Спорт день за днем

Энергетика «Нафтогаз» выдвинет новое предложение «Газпрому» «Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть потом они будут брать на себя ответственность перед «Газпромом» за этот газ уже в их системах», — пояснил он.

Политика В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Политика Меркель назвала условие снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.

Спорт Сборная России сыграет в Бразилии без Клюки, Волкова и Власова Определился состав сборной России, который сыграет в четвертом туре Лиги наций в бразильской Куябе (21-23 июня).

Футбол «Реал» представил 18-летнего Родриго, купленного за 45 млн евро «Реал» представил ещё одного новичка. Им стал нападающий Родриго Гоэс из «Сантоса», купленный за 45 млн евро.

Энергетика Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5% Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.

Спорт Организатор Moscow Cyber Cup покинул свой пост Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский, участвовавший в организации Moscow Cyber Cup, покинул свой пост.

Шоу-бизнес Евгений Петросян ответил хейтерам, критикующим его стиль Помолодевший душой и телом Евгений Петросян нередко демонстрирует поклонникам свои модные образы.

Происшествия Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.

Космос На Марсе зафиксировали появление кратера Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.

Политика Додон поблагодарил Россию за сохранение стабильности в Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность руководству России на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым, сообщает РИА "Новости" Додон отметил, что поблагодарил за поддержку усилий по сохранению стабильности и за признание законной власти.

Шоу-бизнес Купер воспользовался отлучкой Шейк и увез дочку Напомним, слухи о расставании Шейк и Купера появились еще в мае.

Религия Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.

Политика В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.

Авто АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.

Финансы Курс доллара опустился ниже 64 рублей По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.

Гаджеты Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.

ЖКХ Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).

Политика Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.

Здоровье Купаться разрешили только на пляжах в Альметьевске и Нижнекамске Татарстанский Роспотребнадзор выдал заключение, согласно которому годятся для купания только городские пляжи в Альметьевске и Нижнекамске.