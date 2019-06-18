Футбол
«Зенит» отправился на первые предсезонные сборыСанкт-Петербургские ведомости 01:00
Ведь уже 6 июля "Зенит" поспорит в Москве с "Локомотивом" за Суперкубок России. Состав "Зенита" на первый тренировочный сбор в сезоне-2019 / 20.
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«Зенит» отправился на первый тренировочный сбор: вызвано 28 игроков, но полетели только 24
Спорт день за днемвчера в 03:51
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На экзамене по физике высокие баллы, больше 80, получили 171 выпускник. При этом в этом году сдавали его практически 1650 школьников.
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Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
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Валентина Шевченко 10 августа встретится с Лиз Кармуш на UFC в Уругвае
Чемпион UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет вторую защиту титула на UFC в Уругвае 10 августа.
Обновлено в 02:41
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
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С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
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Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова
Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».
Обновлено в 05:02
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Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»
Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Наука
Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации.
Обновлено 17 июня в 03:20
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
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Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 рекордно подешевел
Обновлено в 00:55
Спорт
РУСАДА проведет внеплановый семинар для спортивных чиновников Чувашии
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово провести внеплановый образовательный семинар для чиновников и руководителей спортивной отрасли Чувашии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:52
Футбол
Мишеля Платини допрашивали 12 часов и отпустили из-под стражи
Бывшего главу УЕФА Мишеля Платини после долгого допроса выпустили из-под стражи.
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К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Минобороны показало перехват бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 03:39
Авто
Peugeot выпустил кроссовер Peugeot 2008 нового поколения
Французский автопроизводитель официально представил кроссовер Peugeot 2008 второго поколения.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Стас Садальский отказался поздравлять Максима Галкина с днем рождения
Общая подруга Максима и Стаса Мила Савицкая пыталась уговорить Садальского поздравить Галкина с днем рождения, но тот отказался.
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Футбол
«Порту» может купить вратаря «Ренна» Коубека на замену Касильясу
По информации издания, «Порту» видит в 26-летнем чешском голкипере потенциальную замену испанскому вратарю Икеру Касильясу, который перенёс сердечный приступ.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Свердловской области собака спасла многодетную семью на пожаре
Многодетная семья не пострадала при пожаре в частном доме в городе Каменск-Уральский благодаря тому, что их разбудила собака, сообщает в среду свердловский главк МЧС.
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Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Космос
На Марсе нашли свежий кратер от мощного взрыва
Взрыв вырвал почвенный материал Марса, образовав кратер 15-16 метров в диаметре.
Обновлено вчера в 23:15
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
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Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Частичное отключение света произошло на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге из-за временного падения напряжения.
Обновлено в 03:54