Футбол
«Зенит» отправил золотую медаль ПаредесуSoccer.ru 11:54
"Зенит" отправил медаль за чемпионство в РПЛ полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу, который провел первую часть сезона в российском клубе. До своего перехода в ПСЖ за 47 млн евро аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забив 3 гола.
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Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Общество
Гороскоп на 18 мая: Вас ждут перемены в личной жизни
Вас ждут перемены в личной жизни, не торопитесь огорчаться, вероятней всего они будут положительными, а если и нет, всё к лучшему.
Обновлено 17 мая в 20:00
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика
Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН
Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.
Обновлено в 16:51
Футбол
«Интер» нацелился на Боатенга, «Бавария» оценивает игрока в € 20 млн
«Бавария» оценивает своего игрока в € 20 млн, однако готова обсудить цену с нерадзурри.
Обновлено в 17:56
Общество
Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы
В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель
Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США
На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Общество
Рабочий класс. Отказаться от высшего образования может быть хорошей идеей
Еще каких-то пять лет назад 8% семей, где оба супруга имеют высшее образование, жили за чертой бедности, а 1,4% не хватало даже на еду.
Обновлено в 12:52
Политика
Абхазская оппозиция заявила, что протесты вскоре охватят всю страну
Оппозиция Абхазии, которая с утра митингует у здания парламента в Сухуме, заявляет, что протесты вскоре охватят всю республику, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:19
Музыка
Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении
Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 13:49
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном, но решение лежит за Тегераном.
Обновлено в 19:20
Кино
Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями
После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Кино
Китайских зрителей лишили финальной серии «Игры престолов»
Как сообщает телеканал CNN, показ последней серии финального сезона шоу в Китае был отменен.
Обновлено в 17:55
Здоровье
Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь
Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.
Обновлено в 19:03
Политика
Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского
Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Политика
Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией
"С чистого листа": Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду "Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией", — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.
Обновлено в 08:29
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Здоровье
С начала года в США зарегистрировано 880 случаев заболевания корью
В США Центр по контролю над заболеваниями опубликовал доклад, в котором говорится, что с 1 января по 17 мая в стране выявлено 880 человек, заболевших корью.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Политика
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.
Обновлено в 15:20
Музыка
Продюсер Дробыш высказался против двойных стандартов на «Евровидении»
Заметим, что музыкант продвигал участницу от Белоруссии, 16-летнюю певицу Зену, а за день до конкурса выяснилось, что страна-соседка России не сможет принять участие в голосовании из-за громкого скандала с якобы обнародованными результатами решения профессионального жюри.
Обновлено в 03:09