Футбол
«Зенит» отправил золотую медаль ПаредесуSoccer.ru 11:54
"Зенит" отправил медаль за чемпионство в РПЛ полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу, который провел первую часть сезона в российском клубе. До своего перехода в ПСЖ за 47 млн евро аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забив 3 гола.
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Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
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Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
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Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
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Происшествия
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Политика
Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Обновлено в 11:48
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АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
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Обновлено в 16:56
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft шокировало сотрудников PlayStation
Представители PlayStation были неприятно удивлены новостью о том, что корпорации Sony и Microsoft заключили партнерство.
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Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста
Напомним, что утром у здания парламента в центре Сухума началась акция, участники которой потребовали перенести выборы президента с 21 июля на осень.
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В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
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Энергетика
Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»
Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
Обновлено в 11:01
Политика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Экономика
Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным
Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Футбол
«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе
Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
Обновлено в 14:25
Политика
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"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Под Уфой нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора
Обновлено в 03:30
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика
Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа
Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
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Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
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Обновлено в 15:39
Гаджеты
Samsung представила в России 49-дюймовый игровой монитор CRG9
Обновлено в 11:18
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Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай»
Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
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Сергей Лазарев снова стал третьим на «Евровидении»
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На американской подлодке произошел сексуальный скандал
Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, который произошел на подводной лодке USS Florida ВМС США в июне 2018 года.
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Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
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