«Зенит» отправил золотую медаль ПаредесуSoccer.ru 11:54

"Зенит" отправил медаль за чемпионство в РПЛ полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу, который провел первую часть сезона в российском клубе. До своего перехода в ПСЖ за 47 млн евро аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забив 3 гола.

Спорт день за днем

Космос Разработка Самарского университета поможет изучить атмосферу Марса Виброизоляторы из металлорезины защитят от перегрузок исследовательскую аппаратуру миссии "ЭкзоМарс-2020".

Политика США позволили Huawei возобновить свою деятельность Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.

Технологии Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.

Политика Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.

Происшествия В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба американской многоотраслевой корпорации General Electric в центре Нью-Йорка, сообщает пожарный департамент Нью-Йорка.

Авто АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами «АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.

Политика Роухани заявил, что США восемь раз призывали Иран начать переговоры Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США и другие мировые лидеры неоднократно призывали Тегеран начать переговоры, а госдепартамент США направлял Ирану восемь официальных запросов, говорится в заявлении на сайте президента ИРИ.

Игры Партнёрство Sony и Microsoft шокировало сотрудников PlayStation Представители PlayStation были неприятно удивлены новостью о том, что корпорации Sony и Microsoft заключили партнерство.

Политика Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста Напомним, что утром у здания парламента в центре Сухума началась акция, участники которой потребовали перенести выборы президента с 21 июля на осень.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.

Экономика Счетная палата сомневается в росте доходов россиян В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.

Энергетика Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2» Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Политика Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.

Экономика Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

Футбол «ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.

Политика Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии "Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.

Политика Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Политика Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.

Футбол Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.

Политика Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай» Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Музыка Сергей Лазарев снова стал третьим на «Евровидении» Сергей Лазарев занял третье место на международном конкурсе «Евровидение», который прошел в Израиле.