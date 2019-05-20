Футбол

«Зенит» отправил золотую медаль ПаредесуSoccer.ru 11:54

"Зенит" отправил медаль за чемпионство в РПЛ полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу, который провел первую часть сезона в российском клубе. До своего перехода в ПСЖ за 47 млн евро аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забив 3 гола.
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«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу

Soccer.ru11:54

«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу в Париж

Чемпионат11:40

«Зенит» отправил Паредесу медаль чемпиона России

Спорт день за днем11:59

«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу в Париж

Sport24.ru11:06

«Зенит» передаст Паредесу золотую медаль и чемпионскую футболку

Спорт-Экспресс10:49

«Зенит» отправил Паредесу золотую медаль и чемпионскую футболку

Матч ТВ11:36

«Зенит» отправит Паредесу золотую медаль РПЛ и чемпионскую футболку

Бомбардир.ру11:53
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
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Напомним, что утром у здания парламента в центре Сухума началась акция, участники которой потребовали перенести выборы президента с 21 июля на осень.
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Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
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Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»

Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
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Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.
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Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
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Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
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