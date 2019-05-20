«Зенит» отправил золотую медаль ПаредесуSoccer.ru 11:54

"Зенит" отправил медаль за чемпионство в РПЛ полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу, который провел первую часть сезона в российском клубе. До своего перехода в ПСЖ за 47 млн евро аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забив 3 гола.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Футбол «ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.

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Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за нарушения правил Дункан Лоуренс из Нидерландов, одержавший победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», нарушил основное правило соревнования, выступив с песней, которая уже была в его репертуаре.

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