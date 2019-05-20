Футбол

«Зенит» отправил золотую медаль ПаредесуSoccer.ru 11:54

"Зенит" отправил медаль за чемпионство в РПЛ полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу, который провел первую часть сезона в российском клубе. До своего перехода в ПСЖ за 47 млн евро аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забив 3 гола.
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«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу

Soccer.ru11:54

«Зенит» отправил Паредесу медаль чемпиона России

Спорт день за днем11:59

«Зенит» отправил Паредесу золотую медаль и чемпионскую футболку

Матч ТВ11:36

«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу в Париж

Sport24.ru11:06

«Зенит» передаст Паредесу золотую медаль и чемпионскую футболку

Спорт-Экспресс10:49

«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу в Париж

Чемпионат11:40

«Зенит» отправит Паредесу золотую медаль РПЛ и чемпионскую футболку

Бомбардир.ру11:53
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Обновлено в 13:17
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Политика

Порошенко обеднел за время президентства

Бывший президент Украины Петр Порошенко вскоре после своего избрания на пост главы государства потерял статус миллиардера.
Обновлено в 12:44
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено 18 мая в 19:02
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Политика

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.
Обновлено в 00:59
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Обновлено в 07:49
Футбол

Кейта отправился с «Ливерпулем» на сбор перед финалом Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил имена 26 футболистов, отправившихся на сбор в Испании в преддверии финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:25
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» и стал победителем баскетбольной Евролиги

Московский баскетбольный ЦСКА в четвертый раз в своей истории выиграл "Финал четырех" Евролиги.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Звезда сериала «ЧОП» Сергей Степин тайно сделал ДНК-тест на отцовство

Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Брэдли Купера застукали с новой пассией

Обновлено в 13:32
Политика

Пашинян: в Армении начинается второй этап революции

Глава правительства Армении Никол Пашинян в своем Facebook разместил пост, в котором анонсировал "второй этап революции в стране".
Обновлено вчера в 16:50
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль

Компания Mercedes-Benz представила новый концепт абсолютно безопасного автомобиля под названием ESF от немецкого Experimental-Sicherheits-Fahrzeuge (Экспериментальный Безопасный Автомобиль).
Обновлено в 13:25
Происшествия

Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Футбол

Рубин — Анжи 0:0

Обновлено в 13:51
Хоккей

Сергей Андронов: Кучеров порой отрабатывает назад быстрей защитника

Помогаем друг другу, и слава Богу все складывается.
Обновлено в 11:29
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Сразу шестерых детей - четырех девочек и двоих мальчиков - родила в понедельник жительница Кракова.
Обновлено в 12:20
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Политика

Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Обновлено в 14:00
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Энергетика

«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»

Документ предусматривает запуск первой очереди в 2023 г. До сих пор обсуждалась возможность и более раннего запуска завода – в 2022 г. По условиям контракта TechnipFMC будет заниматься проектированием, поставкой оборудования, материалов и комплектующих, а также строительством и вводом в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжижению природного газа, сообщил "Новатэк".
Обновлено в 11:14
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