Футбол

«Зенит» отправил золотую медаль ПаредесуSoccer.ru 11:54

"Зенит" отправил медаль за чемпионство в РПЛ полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу, который провел первую часть сезона в российском клубе. До своего перехода в ПСЖ за 47 млн евро аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забив 3 гола.
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«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу

Soccer.ru11:54

«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу в Париж

Чемпионат11:40

«Зенит» отправил Паредесу медаль чемпиона России

Спорт день за днем11:59

«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу в Париж

Sport24.ru11:06

«Зенит» передаст Паредесу золотую медаль и чемпионскую футболку

Спорт-Экспресс10:49

«Зенит» отправил Паредесу золотую медаль и чемпионскую футболку

Матч ТВ11:36

«Зенит» отправит Паредесу золотую медаль РПЛ и чемпионскую футболку

Бомбардир.ру11:53
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Хоккей

Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ

Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено в 16:53
Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о возвращении Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова нового украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым в состав Украины.
Обновлено в 07:44
Политика

Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти

Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Хоккей

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Авто

Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Здоровье

В Михайловке создана единая клинико-диагностическая лаборатория

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, в помещении филиала клинико-диагностической лаборатории проведен капитальный ремонт и установлено современное оборудование.
Обновлено в 05:55
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Культура

«Зе! От Кривбасса до Донбасса»: «Медуза» сняла документальный фильм о новом президенте Украины

Обновлено в 15:19
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане

Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Гаджеты

Портативный SSD Silicon Power B75 Pro выпускается объемом до 2 ТБ

Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский распустил Верховную раду

Обновлено в 04:01
Политика

Мэры Харькова и Одессы создадут партию юго-востока Украины

Мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов создадут новую политическую партию.
Обновлено в 15:00
Гаджеты

Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android

Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Здоровье

Протонная терапия станет доступной для большого числа онкобольных

По информации издания, о включении протонной терапии в будущем году в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств Фонда ОМС, сообщила глава организации Наталья Стадченок.
Обновлено в 15:33
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Политика

Доработанный законопроект об оружии внесли в Госдуму

Группу депутатов повторно внесла в Госдуму проект закона об оружии.
Обновлено в 14:49
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