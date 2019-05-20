«Зенит» отправил золотую медаль ПаредесуSoccer.ru 11:54

"Зенит" отправил медаль за чемпионство в РПЛ полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу, который провел первую часть сезона в российском клубе. До своего перехода в ПСЖ за 47 млн евро аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забив 3 гола.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Хоккей Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.

Политика Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.

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Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

Политика Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.

Общество В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.

Политика Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского о возвращении Крыма Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова нового украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым в состав Украины.

Политика Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.

Хоккей Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Авто Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.

Происшествия Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Здоровье В Михайловке создана единая клинико-диагностическая лаборатория По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, в помещении филиала клинико-диагностической лаборатории проведен капитальный ремонт и установлено современное оборудование.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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Политика Мэры Харькова и Одессы создадут партию юго-востока Украины Мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов создадут новую политическую партию.

Гаджеты Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.

Здоровье Протонная терапия станет доступной для большого числа онкобольных По информации издания, о включении протонной терапии в будущем году в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств Фонда ОМС, сообщила глава организации Наталья Стадченок.

Кино Чем закончился сериал «Игра престолов» Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».