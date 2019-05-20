Футбол
«Зенит» отправил золотую медаль ПаредесуSoccer.ru 11:54
"Зенит" отправил медаль за чемпионство в РПЛ полузащитнику ПСЖ Леандро Паредесу, который провел первую часть сезона в российском клубе. До своего перехода в ПСЖ за 47 млн евро аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забив 3 гола.
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Политика
Зеленский стал президентом Украины
Обновлено в 03:21
Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Врач попросил мусульманку снять никаб и был вынужден уволиться
Британский врач с 23-летней практикой Кит Волверсон (Keith Wolverson) был обвинен в проявлении дискриминации по отношению к мусульманке.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Музыка
Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место
Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Религия
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Экономика
Антипинский НПЗ попросил признать себя банкротом
Гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов 30 апреля уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области для признания компании банкротом из-за нехватки оборотных средств и невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Экономика
«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» не объединяют активы
«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) и «Ренова» Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии ГЭХа с «Т плюсом» (входит в «Ренову»), поскольку «Ренова» не согласилась с результатами оценки генерирующей компании, сообщил в понедельник гендиректор ГЭХа Денис Федоров.
Обновлено в 11:48
Технологии
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Наука
Ученые смогли создать самый громкий звук под водой
Обновлено в 04:00
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Обновлено в 12:40
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Экономика
Выручка Xiaomi в I квартале подскочила на 27%
Выручка Xiaomi в январе-марте выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,8 млрд юаней ($6,3 млрд).
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Команда F-22 Demonstration and Heritage Flight, располагающаяся на авиабазе ВВС США Лэнгли (штат Вирджиния), выложила на YouTube снятый из кабины пилота полет истребителя пятого поколения F-22 Raptor.
Обновлено в 09:27
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:17
Футбол
В ОНК рассказали об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист "МК" Ева Меркачева сообщила, что у осужденных за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками.
Обновлено в 11:43
Политика
Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери
«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37