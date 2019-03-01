Футбол

«Зенит» оторвался на 8 очков, «Ювентус» – чемпион Италии, победы «Барсы», «Ман Сити» и «Баварии» и другие новости утраSports.ru 00:28

1. «Зенит» в огненном матче вырвал победу у «Краснодара» и оторвался на 8 очков от «Локомотива», который сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Ярослав Ракицкий опять ввалил со штрафного, а Артем Дзюба сделал дубль, прервав 16-матчевую безголевую серию и став автором победного мяча на 95-й минуте.
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«Зенит» обыграл «Краснодар», «Ювентус» – чемпион Италии. Главные новости дня

Еженедельник Футбол01:34

«Зенит» оторвался на 8 очков, «Ювентус» – чемпион Италии, победы «Барсы», «Ман Сити» и «Баварии» и другие новости утра

Sports.ru00:28
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Футбол

Экс-вратарь «Спартака» восхитился Сафоновым

Экс-вратарь «Спартака» добавил, что благодаря Сафонову «Краснодар» избежал разгрома в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом».
Обновлено в 14:23
Политика

Центризбирком Украины опубликовал первые результаты выборов президента

Обновлено в 15:03
Гаджеты

В Сеть попали макеты новых iPhone

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты экзитполов заставляют его позвонить оппоненту – Владимиру Зеленскому – и поздравить его с победой на выборах.
Обновлено в 13:39
Политика

Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи

По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Обновлено в 00:43
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Политика

Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык

Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Двухлетний сын Ксении Собчак начал изучать китайский язык

Психологами доказано — чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает, а главное это очень развивает мышление и кругозор.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Зеленский назвал приоритеты на посту президента

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье.
Обновлено в 15:15
Политика

Появились первые результаты выборов на Украине

Опубликованы результаты опроса граждан Украины на выходе с избирательных участков.
Обновлено в 13:20
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

Военнослужащий подорвался на гранате в Туле.
Обновлено в 11:02
Общество

Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани

Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
Обновлено в 12:20
Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Обновлено в 13:15
Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «Хочу извиниться перед болельщиками „МЮ“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча АПЛ с "Эвертоном" (0:4).
Обновлено в 10:59
Здоровье

Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном

Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.
Обновлено в 08:10
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Спорт

Сборная России стартовала с победы на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте

Обновлено вчера в 12:38
Наука

Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странном заболевании актрисы

Юлия Вербицкая постоянно созванивалась с Цывиной и пыталась договориться о встрече, но Ирина все время переносила это событие, говорила, что мерзнет и не хочет выходить из дома в такую погоду.
Обновлено в 15:04
Политика

Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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