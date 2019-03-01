Футбол
«Зенит» оторвался на 8 очков, «Ювентус» – чемпион Италии, победы «Барсы», «Ман Сити» и «Баварии» и другие новости утраSports.ru 00:28
1. «Зенит» в огненном матче вырвал победу у «Краснодара» и оторвался на 8 очков от «Локомотива», который сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Ярослав Ракицкий опять ввалил со штрафного, а Артем Дзюба сделал дубль, прервав 16-матчевую безголевую серию и став автором победного мяча на 95-й минуте.
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«Зенит» обыграл «Краснодар», «Ювентус» – чемпион Италии. Главные новости дня
Еженедельник Футбол01:34
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