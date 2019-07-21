Футбол

«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Сочи»Невские Новости вчера в 13:24

Сине-бело-голубые встретятся сегодня с «Сочи» в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Тренерский штаб петербуржцев определился со стартовым составом, с первых минут на поле стадиона «Фишт» выйдут: Дуглас Сантос и Алексей Сутормин.
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