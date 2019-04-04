Футбол

«Зенит» открыл новый манеж на улице ВерностиПетербургский дневник 05:15

В четверг, 4 апреля, петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл новый манеж для своей академии.
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В Петербурге открыли манеж для юных футболистов

Телеканал Санкт-Петербург05:53

«Зенит» планирует построить второй крытый манеж в академии

РИА Новости05:09

«Зенит» открыл реконструированный манеж для клубной академии

Sport24.ru04:28

«Зенит» открыл новый манеж

Спорт-Экспресс04:17

«Зенит» открыл новый манеж на улице Верности и уже планирует построить второй

Невские Новости06:44

«Зенит» открыл новый манеж для молодежи

Матч ТВ05:33

«Зенит» открыл новый манеж на улице Верности

Петербургский дневник05:15
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Политика

Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Экономика

Орешкин отметил необходимость снижения доли государства в экономике

Власти РФ должны активно двигаться к снижению доли государства в экономике, в первую очередь в конкурентных секторах, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на коллегии Росимущества в четверг.
Обновлено в 06:03
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Интернет

В открытый доступ попали данные миллионов пользователей Facebook

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала

Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Экономика

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Счетная палата (СП) РФ впервые опубликовала свой годовой перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, в который входят проверки всех министерств, ведомств, а также крупных государственных корпораций.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий

По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено вчера в 23:08
Космос

SpaceX впервые запустила прототип Starship

Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сообщил, что Starhopper впервые запустил двигатель на новом испытательном полигоне компании в Бока-Чика, штат Техас.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Авто

В GAC прокомментировали слухи об интересе к российскому заводу Ford

Обновлено в 05:28
Космос

Ученые: НЛО может быть транспортом для перемещений во времени

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество

Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» получит мощное российское оружие

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем российского флота.
Обновлено в 05:38
Единоборства

Глава UFC назвал неприемлемым конфликт Нурмагомедова и Макгрегора

Недавно в социальных сетях бойцы обменялись взаимными оскорблениями Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал перепалку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которую они устроили в социальных сетях.
Обновлено в 06:42
Футбол

ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества

Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
Обновлено в 05:26
Футбол

Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован

Обновлено в 05:21
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика

Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Экономика

Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать

Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:05
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Футбол

Хорен Байрамян: «Все видят, что „Арсенал“ сейчас на ходу»

Все видят, что они на ходу, даже несмотря на вчерашнее поражение в Кубке. Показывают интересный футбол, сильные крайние полузащитники.
Обновлено в 04:58
Общество

Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 05:14
Происшествия

Автомобиль взорвался в Киеве, есть пострадавшие

Автомобиль взорвался в украинской столице, в результате происшествия ранения получил один человек, сотрудники полиции выясняют причины инцидента.
Обновлено в 03:59
Авто

На российском рынке зафиксирован рекорд продаж Lada Vesta

В марте 2019 года на российском рынке реализовано 12850 автомобилей Lada Vesta, что является абсолютным рекордом продаж с момента создания модели.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Петербурге коллектора задержали за избиение должника

В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Происшествия

На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум

Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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