Футбол
«Зенит» открыл новый манеж на улице ВерностиПетербургский дневник 05:15
В четверг, 4 апреля, петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл новый манеж для своей академии.
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Александр Медведев: Будем развиваться и строить еще один манеж в Академии
Телеканал Санкт-Петербург08:51
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Кино
Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 05:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Технологии
Фармкомпания Bayer на протяжении года подвергалась кибератакам
Фармацевтический немецкий концерн Bayer на протяжении года постоянно подвергался хакерским атакам.
Обновлено в 05:59
Политика
В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна
Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психбольницу
В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Путин поздравил ветеранов с началом акции «Вахта памяти»
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с началом акции "Вахта памяти", отметив, что их поколение вдохновляет участников поискового движения и всю страну.
Обновлено в 07:08
Спорт
Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал желание бывшего биатлониста сборной России Антона Шипулина стать депутатом Госдумы.
Обновлено в 04:44
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Общество
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Экс-глава Nissan Карлос Гон вновь арестован
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Политика
В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Военные самолёты РФ выполнили плановый полёт над Баренцевым морем
Российские самолёты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Захарова рассказала о закате эры Порошенко
Народ Украины в первом туре выборов дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко на посту президента, даже несмотря на использование им грязных технологий, давления и фальсификаций, — приводит слова дипломата ТАСС.
Обновлено в 09:05
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Девелопера «Лидер-инвест» возглавил топ-менеджер «Эталона»
Руководитель московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович стал президентом девелоперской компании «Лидер-инвест», следует из сообщения последней.
Обновлено в 03:28
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено в 09:32
Политика
Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» летом может расстаться сразу с шестью футболистами
«Манчестер Юнайтед» может расстаться сразу с шестью футболистами в летнее трансферное окно. Об этом 4 апреля сообщает Sky Sports.
Обновлено в 08:31
Общество
«Учительница в купальнике» будет вести рубрику в издательстве «Просвещение»
"Учительница в купальнике" из Барнаула Татьяна Кувшинникова, в судьбе которой принял участие губернатор Виктор Томенко, в официальных сообществах издательства «Просвещение» в интернете будет вести рубрику «Здоровый образ жизни», сообщили в пресс-службе издательства.
Обновлено в 09:07
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40