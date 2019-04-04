«Зенит» открыл новый манеж на улице ВерностиПетербургский дневник 05:15

В четверг, 4 апреля, петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл новый манеж для своей академии.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.

Общество Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.

Технологии Фармкомпания Bayer на протяжении года подвергалась кибератакам Фармацевтический немецкий концерн Bayer на протяжении года постоянно подвергался хакерским атакам.

Политика В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».

Шоу-бизнес Бритни Спирс поместили в психбольницу В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.

Общество Путин поздравил ветеранов с началом акции «Вахта памяти» Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с началом акции "Вахта памяти", отметив, что их поколение вдохновляет участников поискового движения и всю страну.

Спорт Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал желание бывшего биатлониста сборной России Антона Шипулина стать депутатом Госдумы.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Общество Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Происшествия Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.

Общество Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы» Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Общество Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10% Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.

Политика В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.

Политика Захарова рассказала о закате эры Порошенко Народ Украины в первом туре выборов дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко на посту президента, даже несмотря на использование им грязных технологий, давления и фальсификаций, — приводит слова дипломата ТАСС.

Политика Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.

Экономика Девелопера «Лидер-инвест» возглавил топ-менеджер «Эталона» Руководитель московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович стал президентом девелоперской компании «Лидер-инвест», следует из сообщения последней.

Авто Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.

Политика Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.

Общество Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.

Футбол «Манчестер Юнайтед» летом может расстаться сразу с шестью футболистами «Манчестер Юнайтед» может расстаться сразу с шестью футболистами в летнее трансферное окно. Об этом 4 апреля сообщает Sky Sports.

Общество «Учительница в купальнике» будет вести рубрику в издательстве «Просвещение» "Учительница в купальнике" из Барнаула Татьяна Кувшинникова, в судьбе которой принял участие губернатор Виктор Томенко, в официальных сообществах издательства «Просвещение» в интернете будет вести рубрику «Здоровый образ жизни», сообщили в пресс-службе издательства.