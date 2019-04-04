Футбол

«Зенит» открыл новый манеж на улице ВерностиПетербургский дневник 05:15

В четверг, 4 апреля, петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл новый манеж для своей академии.
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«Зенит» открыл новый манеж на улице Верности и уже планирует построить второй

Невские Новости06:44

В Петербурге открыли манеж для юных футболистов

Телеканал Санкт-Петербург05:53

«Зенит» планирует построить второй крытый манеж в академии

РИА Новости05:09

«Зенит» открыл реконструированный манеж для клубной академии

Sport24.ru04:28

«Зенит» открыл новый манеж

Спорт-Экспресс04:17

«Зенит» открыл новый манеж для молодежи

Матч ТВ05:33

«Зенит» открыл новый манеж на улице Верности

Петербургский дневник05:15
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Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 07:53
Политика

Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 07:08
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Мурманской области один человек погиб в ДТП

Один человек погиб и, по предварительным данным, трое пострадали в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2110 и Renault Logan на севере Мурманской области недалеко от границы с Норвегией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД.
Обновлено в 07:51
Общество

Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой

Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Обновлено в 01:46
Армия и оружие

В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Полет «Белых лебедей» над северными морями сняли на видео

Полет пары "Белых лебедей" - стратегических самолетов Ту-160 сняли на видео.
Обновлено в 02:52
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Экономика

Эксперты рассказали о рынке готового бизнеса в России

Общий объем предложений по продаже готового бизнеса в России в первом квартале 2019 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 07:41
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Хоккей

Челябинский «Трактор» покинут Сеничев и Губарев

Как сообщил Алексей Текслер, при формировании команды в приоритете будут воспитанники клуба «Трактор», а также южноуральские хоккеисты.
Обновлено в 07:08
Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть шесть футболистов

По информации Sky Sports News, покинуть клуб могут шесть игроков.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Авто

Появились снимки нового Porsche 911 Turbo Cabrio

Новый Porsche 911 Turbo в версии кабриолет был еще раз замечен зарубежными журналистами.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Киеве взорвали авто офицера украинской разведки

Украинские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в тот момент, когда неизвестный пытался закрепить взрывное устройство под принадлежащий украинскому разведчику автомобиль «Шевроле Авео».
Обновлено в 06:00
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Политика

Порошенко и Зеленский встретятся в «Олимпийском»

Смогут ли кандидаты в президенты Украины провести дебаты Петр Порошенко принял вызов своего оппонента Владимира Зеленского и согласился провести дебаты на стадионе.
Обновлено в 07:43
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market

Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

Обновлено в 06:28
Экономика

Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать

Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:05
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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